Cantina Valtidone, due medaglie d’oro all’Asia Wine Trophy 2023

Con oltre 4.300 vini partecipanti e 140 giurati da tutto il mondo, l’Asia Wine Trophy, organizzato dalla DWM-Deutesche Wein Marketing, è uno dei più grandi concorsi enologici internazionali patrocinati dall’OIV ed il più controllato dell’Asia. È tra i più importanti nel continente asiatico e premia nuovamente la Cantina Valtidone con il 50 Vendemmie Gutturnio Frizzante DOC e il Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC. Conferme giungono dall’Estremo Oriente e per la precisione dalla città di Daejeon (Corea del Sud) dove a Cantina Valtidone sono state nuovamente conferite la Medaglia d’Oro al 50 Vendemmie Gutturnio DOC Frizzante e al Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC.

Il 50 Vendemmie Gutturnio DOC Frizzante ottenuto dall’unione delle uve Barbera e Croatina (detta localmente Bonarda), appartiene alla linea 50 VENDEMMIE, progetto che nasce in vigna: da vigneti di almeno cinquant’anni sono state selezionate le uve per produrre questi vini, frutto della storia enologica di Cantina Valtidone iniziata nel 1966.

Il Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC è uno dei vini più rappresentativi dell’azienda. Questa eccellenza, appartenente alla linea VINUM MERUM, dopo la classica vinificazione in rosso, matura prima un anno in barriques e poi si affina ancora per un altro anno in bottiglia. Un vino che ben rappresenta l’autenticità del territorio della Val Tidone dove viene prodotto.

La DWM-Deutesche Wein Marketing è una società con sede in Germania nata per e dal vino. Da più di 25 anni ha posto i fondamenti degli standard nel settore vinicolo grazie all’organizzazione della fiera del vino di Berlino e dei Concorsi internazionali di vini più prestigiosi al mondo (Wine Trophies).

Patrocinati dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) e dal UIOE (Unione Internazionale degli Enologi) questi Concorsi assegnano i premi denominati “Wine Trophies” e sono considerati tra i più controllati e severi al mondo.

A completamento della rosa di premi ottenuti in questo Concorso, alle due Medaglie d’Oro si aggiungono altri due vini di Cantina Valtidone con la menzione “Category IV”: il 50 Vendemmie Colli Piacentini Malvasia Frizzante DOC e, per la prima volta, il Violetto Colli Piacentini Bonarda dolce Frizzante DOC.

La grande soddisfazione da parte del Consiglio d’amministrazione della Cantina Valtidone viene comunicata dalle parole del .

“La conferma dei massimi riconoscimenti per il gutturnio, sia nella versione frizzante che nella versione ferma, dimostra l’apprezzamento in Asia e in generale all’estero di questa tipologia di vino – spiega il presidente della Cantina Valtidone, Gianpaolo Fornasari – fortemente caratterizzante della tradizione piacentina e in particolare della Val Tidone. Anche le Menzioni sono state assegnate a due tipologie di vini, Malvasia frizzante e Bonarda dolce frizzante, che sono tipicamente locali. Siamo lieti, quindi, di condividere questi successi con il territorio e soprattutto con i nostri soci conferitori, i cantinieri, gli enologi e tutti i collaboratori che si adoperano nella costante ricerca di qualità”.