Cantina di Vicobarone: il concorso di Vinitaly premia la “Malvasia Sostenibile”

A pochi giorni dall’apertura ufficiale di Vinitaly 2022 arriva un nuovo e importante riconoscimento per la Cantina di Vicobarone (Ziano).

La pluripremiata Malvasia Sostenibile entra di diritto a far parte della “5StarWines – the Book 2023”, la guida internazionale che riconosce e premia la qualità dei vini e delle aziende che partecipano all’omonimo evento organizzato da Veronafiere.

Il riconoscimento è giunto al termine della degustazione di tre giorni che si è svolta dall’1 al 3 aprile e che ha coinvolto i numerosi campioni di vino presentati e valutati da una giuria di wine professional altamente qualificati e provenienti da tutto il mondo.

“La nostra Malvasia Sostenibile – ha spiegato il presidente Giuseppe Gaddilastri – sarà inserita con un punteggio di 94/100 nella Wine Without Walls, la sezione di

5StarWines dedicata al vino certificato biologico, biodinamico o sostenibile. Abbiamo avuto una nuova conferma di quanto il nostro impegno costante in termini di sostenibilità crei ogni giorno un grande valore non solo per l’azienda, ma per l’intero pianeta”.