A Vicobarone pesca benefica per aiutare bimba indiana affetta da leucemia

Questo fine settimana Vicobarone si mobilita per aiutare Sanjhana, bimba di soli otto anni affetta da leucemia mieloide acuta affetta. In suo favore l’associazione Vivere con Lentezza onlus e Auser di Ziano organizzeranno un pesca benefica nel salone parrocchiale di Vicobarone. I fondi raccolti serviranno a sostenere le cure della bimba che abita in una bidonville indiana a Jaipur.

“I fondi che raccoglieremo – dice Bruno Contigiani di Vivere con lentezza – serviranno a pagare le cure di Sanjhana, una bambina che da anni la nostra associazione sostiene negli studi, assieme a tante bambine e bambini che, come lei, vivono la realtà della bidonville”. La pesca si terrà sabato dalle 15 alle 20, e poi di nuovo domenica, dalle 10 alle 20. Sabato dalle 17,30 ci sarà un evento particolare. “Abbiamo pensato – dice Contigiani – ad una sfida tra dialetto milanese e vicobaronese”.

A “sfidarsi” saranno Gisella Colombo scrittrice, promotrice dell’Accademia del Meneghino e il vicobaronese Renato Girometta, esperto ricercatore del dialetto e delle tradizioni locali.