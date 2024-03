Ziano, i problemi con la rete telefonica Telecom portano grossi danni al paese

A Ziano, dal 27 febbraio 2024, numerose utenze delle rete telefonica locale non sono più contattabili tramite telefono fisso. La segnalazione arriva da un imprenditore vitivinicolo di Montecucco di Ziano, Massimo Daturi, alle prese da settimane con un tira e molla infinito con Telecom.

“I clienti ci chiamano sul telefono fisso e non ricevono risposta”– comunica Daturi che aggiunge – “Anche il pos per fare i pagamenti tramite carta di credito non funziona. Qui rischiamo, oltre all’isolamento, anche un danno economico. Abbiamo contattato Telecom tante volte, ma finora non abbiamo ricevuto risposta“. In zona abitano anche anziani che non utlizzano cellulari e per loro la situazione se possibile è ancora più complicata” – conclude l’imprenditore.