A Ziano 35 residenti in più nel 2023. Nati 13 bambini e celebrati 45 matrimoni

Ziano cresce di trentacinque residenti in più in un solo anno, passando dai precedente 2.445 agli attuali 2.480. L’attrattività di Ziano, e soprattutto delle sue romantiche location immerse nel verde delle colline, è evidente anche dai matrimoni che vengono celebrati: ben 45 nei 12 mesi passati, di cui 22 con rito civile. Questi ultimi spesso e volentieri vengono celebrati in strutture che mettono a disposizione spazi, e anche filari dove gli sposi amano farsi fotografare. Ziano si conferma inoltre un Comune dove si fanno tanti figli se è vero che lo scorso anno sono venuti al mondo 13 bebè, di cui 6 con almeno uno dei genitori di origine straniera. Questi ultimi salgono a quota 321, che vuol dire circa il 13% dell’intera popolazione.