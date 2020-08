Schianto tra un’auto e un camion a Castelnuovo di Borgonovo, un ferito. Mezzo pesante ribaltato nel fosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 26 agosto a Castelnuovo di Borgonovo. Per cause da chiarire un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente. Il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco ed è finito nel fosso a lato della carreggiata. Seriamente ferito il giovane alla guida dell’auto. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, oltre ai sanitari del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

