Scuola, quasi 150 bidelli e impiegati in arrivo negli istituti piacentini

Quasi centocinquanta (149, per l’esattezza) nuovi collaboratori scolastici e impiegati tecnico-amministrativi negli istituti di Piacenza e provincia. Il rinforzo di personale viene comunicato dall’Ufficio scolastico regionale.

“Con le precedenti e con l’odierna ulteriore assegnazione di dipendenti per l’anno scolastico 2020/2021 – dichiara il direttore generale Stefano Versari – saremo in grado di fare fronte alle molteplici complessità legate all’avvio di questo anno scolastico. Nei prossimi giorni si aggiungeranno poi gli ulteriori incrementi di personale per fare fronte alle situazioni determinate dall’emergenza Covid. Per quanto riguarda gli spazi, sono in fase di completamento le operazioni di edilizia leggera predisposte dagli enti locali in relazione ai necessari distanziamenti”.