“Lultimaprovincia” conquista i bimbi di Rottofreno con i giocolieri

Sono arrivati in risciò gli “Sbrindola” alla pista polivalente di via Tobagi a Rottofreno per il decimo spettacolo del festival “Lultimaprovincia”, giunto alla 29esima edizione. Ad accoglierli, l’altra sera, un pubblico di grandi e bambini che il duo bolognese ha saputo coinvolgere come parte viva dello spettacolo. I numeri di teatro-circo contemporaneo sono stati sorretti da un incalzante e virtuoso ritmo dettato dalla batteria, tra giocoleria con fiaccole fino a un finale pirotecnico. Prossimo appuntamento stasera 28 agosto alla Cortazza del castello di San Giorgio alle 21.00 con un workshop teatrale.

