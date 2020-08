Scelta del nuovo medico al Cup di Carpaneto, Monticelli e Cortemaggiore

L’Azienda sanitaria di Piacenza, in vista di trasferimenti e pensionamenti di alcuni medici di famiglia del territorio e in previsione di un elevato afflusso di cittadini che dovranno scegliere il nuovo professionista, nel periodo tra domani, 31 agosto, e il 14 settembre, gli sportelli Cup di Monticelli, Cortemaggiore e Carpaneto saranno focalizzati su queste operazioni. Rimane attiva la distribuzione referti.

Per le altre prenotazioni, in quelle giornate s’invita la popolazione di rivolgersi alle farmacie o, in alternativa, al numero vede 800.651.941.

Si ricorda che:

– a Monticelli lo sportello Cup è aperto da lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30, martedì anche dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Rimane invariata l’attività di accettazione prelievi dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle 9.30.

– a Cortemaggiore lo sportello Cup è aperto lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

Rimane invariata l’attività di accettazione prelievi lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 7.30 alle 9.30.

– a Carpaneto lo sportello Cup è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, martedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 e giovedì dalle 8.00 alle 12.30.

Rimane invariata l’attività di accettazione prelievi lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle 9.30.