Nel 2019 a Piacenza 1.500 furti: Sicuritalia Ivri incrementa le pattuglie

Nel 2019, a Piacenza e provincia, sono stati rilevati 1.500 furti in locali e abitazioni. Per garantire maggiore sicurezza a clienti e cittadini, Sicuritalia Ivri ha deciso di incrementare le pattuglie sul territorio, raggiungendo quota 22 veicoli. Questo pomeriggio, lunedì 31 agosto, diverse vetture a disposizione delle guardie giurate hanno quindi sfilato in piazza Cavalli.

