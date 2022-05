A terra e con il volto insaguinato: 70enne soccorsa dalle guardie giurate

Era accasciata al suolo con il volto insanguinato: si tratta di una donna di 70 anni, trovata dalle guardie giurate di Sicuritalia Ivri la scorsa notte poco prima delle 23 a Castel San Giovanni, in una zona poco distante dalla centrale dell’elettricità. Impegnate in un giro ispettivo nella zona, le guardie – dopo averla soccorsa – hanno subito allertato le forze dell’ordine e i sanitari. La donna, che è apparsa da subito lucida nella ricostruzione dei fatti, ha riferito di essere caduta nel pomeriggio, indicativamente intorno alle 14, mentre portava il cane a passeggio e di trovarsi distesa al suolo da quell’ora. Da una prima ricostruzione è quindi esclusa l’ipotesi di aggressione.

In corso ulteriori accertamenti.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà