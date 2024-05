Sicuritalia Ivri si aggiudica l’appalto sicurezza del Comune di Piacenza

Il Comune di Piacenza ha aggiudicato a Sicuritalia Ivri il nuovo appalto – dell’importo di 560.673 euro, Iva e oneri di sicurezza inclusi – per la fornitura dei servizi di sicurezza e vigilanza sul territorio comunale. Sarà dunque la stessa azienda che se ne è occupata negli ultimi anni a gestire il servizio fino al 2027.

AFFIDAMENTO A SICURITALIA IVRI

L’affidamento riguarda la riqualificazione di oltre 50 impianti di sicurezza antintrusione e il servizio di vigilanza ispettiva notturna degli edifici pubblici. È prevista la vigilanza degli immobili comunali attraverso telesorveglianza e ronde ispettive su circa 130 obiettivi tra fabbricati e parchi. Rispetto a oggi, il servizio comprende anche alcune aggiunte: l’implementazione degli impianti alla scuola media Italo Calvino, ex Don Milani, e all’asilo in via Sbolli; l’installazione di impianti antintrusione a Palazzo Mercanti e presso la sede del comando della polizia locale in via Rogerio, in quest’ultimo caso strumenti dotati di soluzioni avanzate, e ancora nella sede distaccata della polizia locale in via Rio Farnese.

servizio di ronda

Il servizio di ronda prevede inoltre passaggi notturni in alcuni fabbricati e in tutti i parchi comunali, comprese l’apertura e la chiusura dei cancelli. Matteo Bongiorni, assessore ai lavori pubblici, con delega alla gestione e manutenzione del patrimonio, si sofferma sulla novità presente nel contratto. “Vi sarà la possibilità – afferma – di controllare da remoto la chiusura e l’apertura dei parchi attraverso un sistema automatico di controllo sia da parte della società che monitora sia da parte della nostra polizia locale”.

Dal canto suo, in una nota Sicuritalia Ivri di Piacenza fa sapere di essere orgogliosa di rinnovare la collaborazione con il Comune e “di poter proseguire il servizio svolto per prevenire i reati contro il patrimonio dei beni comunali. L’accordo darà un contributo significativo alla riqualificazione di tutti gli impianti di sicurezza, che permetteranno di garantire un controllo continuativo e permanente degli immobili”. “La centrale operativa Sicuritalia Ivri dedicata alla provincia – rimarca l’azienda – oggi governa circa 300mila segnalazioni all’anno, gestite da 32 pattuglie di guardie giurate distribuite sull’intero territorio”.

L’articolo di Filippo Lezoli su Libertà