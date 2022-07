Fallisce la spaccata alla tabaccheria: ladri finiscono in campo dopo l’inseguimento

Hanno abbandonato la refurtiva, rubata da una tabaccheria lungo la statale 10 Padana Inferiore a Castelvetro, i ladri che la scorsa notte – dopo un inseguimento con le guardie giurate di Sicuritalia-Ivri – sono finiti con l’auto in un campo di mais.

L’allarme, dopo l’irruzione dei ladri nella tabaccheria, è scattato intorno alla 4: le guardie giurate intervenute sul posto hanno subito notato di fronte all’esercizio commerciale l’auto dei malviventi, che alla vista dei vigilanti si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento, proseguito per un largo tratto in direzione Caorso. Sentendosi braccati, i soliti ignoti hanno terminato la propria corsa in un campo per poi abbandonare l’auto con a bordo il bottino e fuggire a piedi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini. La refurtiva è stata recuperata.