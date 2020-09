Nuova pavimentazione in via San Giovanni e via Giordani, lavori conclusi

In anticipo anche sui tempi inizialmente preventivati, si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali di Via San Giovanni e di Via Giordani, che hanno permesso di restituire le due strade alla perfetta fruizione. In particolare, su via San Giovanni si è intervenuti in modo mirato con una manutenzione del porfido, attraverso la sigillatura e le sistemazione delle aree più ammalorate. “Il tipo di intervento – commenta l’assessore Marco Tassi – che, vista la buona riuscita anche estetica, verrà riproposto in altre vie, ha permesso di agire in modo rapido, scrupolo e con un notevole risparmio economico.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà