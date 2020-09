Addio al critico d’arte Philippe Daverio, cittadino onorario di Bobbio

E’ morto questa notte, 2 settembre, all’Istituto dei tumori di Milano, lo storico dell’arte Philippe Daverio. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. Nel 2018, Daverio aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Bobbio nel Piacentino. Il capoluogo della Val Trebbia lo scorso anno aveva vinto la trasmissione “Borgo dei borghi” su Rai3.

Il critico dell’arte di fama internazionale aveva lanciato la proposta della nascita di un comitato per sostenere la candidatura di Bobbio come terza capitale d’Europa.

