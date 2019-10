Accuse dopo la vittoria di Bobbio, Daverio annuncia querela contro l’onorevole Anzaldi

Una querela nei confronti dell’onorevole Michele Anzaldi è stata annunciata da Philippe Daverio in seguito alle polemiche sul presunto conflitto di interessi del noto critico d’arte, giurato della trasmissione di Rai3 “Il Borgo dei Borghi”. A darne notizia è il quotidiano online La Sicilia. Dopo la vittoria di Bobbio, con seconda classificata Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa (risultata la più votata dal pubblico), il deputato palermitano Anzaldi, segretario della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, ha annunciato su Facebook l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare nella quale sottolinea che Daverio, membro della giuria della nota trasmissione, ha ricevuto la “cittadinanza onoraria” lo scorso anno a Bobbio.

Daverio ha dichiarato a La Sicilia: “È stato lasciato intendere che io abbia agito per interesse personale, una cosa gravissima. Una roba da denuncia”.

