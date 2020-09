Oggi a Piacenza 10 nuovi contagiati: metà dei casi di rientro dall’estero, uno dalla Sardegna

Confermando la tendenza delle ultime settimane sottolineata dal direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, il Coronavirus a Piacenza continua a circolare, seppure con una carica bassa.

Oggi nella nostra provincia si registrano 10 nuovi casi di positività: cinque persone di rientro dall’estero (uno dalla Bosnia, uno dall’Ucraina e tre dall’Albania) e uno dalla Sardegna, mentre uno è stato diagnosticato dopo avere effettuato il tampone in presenza di sintomi, due individuati attraverso le attività di screening pre-ingresso in ospedale e in un caso non è ancora conclusa l’indagine epidemiologica.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.371 casi di positività, 126 in più rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10mila.

Sono 29 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 21.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni.

I tamponi effettuati ieri sono 10.010, per un totale di 943.445. A questi si aggiungono anche 2.054 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.189 (4 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna.

Le persone complessivamente guarite sono 24.719 (+122 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.845 a Piacenza (+10, di cui 3 sintomatici), 3.996 a Parma (+7, di cui 3 sintomatici), 5.421 a Reggio Emilia (+18, di cui 15 sintomatici), 4.487 a Modena (+16, di cui 9 sintomatici), 5.756 a Bologna (+21, di cui 14 sintomatici), 514 casi a Imola (+6, di cui 5 sintomatici), 1.250 a Ferrara (+4, di cui 1 sintomatico), 1.487 a Ravenna (+14, di cui 7 sintomatici), 1.179 a Forlì (+19, di cui 10 sintomatici), 991 a Cesena (+5, di cui 2 sintomatici) e 2.445 a Rimini (+6, di cui 3 sintomatici).