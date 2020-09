Scuola, a una settimana dal via è ancora incertezza. Quasi mezzo milione di euro per il Tramello-Cassinari

Con 482mila euro di fondi assegnati per l’assunzione di personale aggiuntivo – docenti, bidelli, assistenti amministrativi – l’istituto Tramello-Cassinari di Piacenza è l’unica tra le scuole superiori della provincia ad essersi portato a casa una cospicua somma. Nel decreto emesso dalla direzione scolastica regionale, infatti, le assegnazioni maggiori – per un totale complessivo di 9,5 milioni a Piacenza – sembrano aver riguardato soprattutto le scuole d’infanzia e la primaria (anche le medie nel caso degli istituti comprensivi in provincia). Ma a preoccupare i presidi sono soprattutto i posti in classe. La preside del Raineri-Marcora Teresa Andena per il suo polo riceverà circa 194mila euro. “Sinceramente – dichiara la preside – non so ancora bene se i fondi arrivati saranno sufficienti a garantire l’assunzione del personale Covid in più di cui avevo manifestato l’esigenza. Le assegnazioni di fondi? Meglio che niente – valuta la Andena – ma tutta la macchina organizzativa che ci sta dietro ricadrà sulle nostre spalle. Noi dirigenti, credo di poterlo dire anche a nomi di altri colleghi, avremmo preferito dei posti in più, non dei soldi”.

