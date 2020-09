Famiglie piacentine nell’incertezza totale a una settimana dalla prima campanella

Il rientro in classe preoccupa le famiglie piacentine. Le chat di classe hanno ricominciato a borbottare. Dubbi, domande, timori. Il rientro a scuola, dopo lo tsunami Covid, per molte famiglie diventa un rebus grande come una casa. Lunedì prossimo si riparte, ma i rappresentanti dei genitori non sanno che pesci pigliare: !Troppa incertezza, ancora tanti nodi ancora da risolvere. Le assemblee informative in alcuni casi si terranno a ridosso dalla prima campanella”. Anche docenti e studenti non nascondono le preoccupazioni: “Tante situazioni nuove e didattica da inventare. Sarà tutto un esperimento”.

