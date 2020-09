Oggi ripartono i nidi comunali. L’assessore Federica Sgorbati: “Alle famiglie chiediamo corresponsabilità”

Con il questionario compilato dai genitori e la misurazione della febbre ai bimbi in ingressi, ripartono oggi gli asili nido comunali a Piacenza. Un avvio reso complicato dalle normative sanitarie anticontagio, per il quale l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati chiede “corresponsabilità” alle famiglie che manderanno i propri figli.

“I genitori siano preparati a un dialogo con le strutture e con i gestori – spiega Sgorbati -. Avranno un modulo da compilare nel quale indicare eventuali contatti con persone risultate positive, o se hanno avuto sintomi. C’è un percorso da fare insieme, con molta responsabilità da parte di tutti: Comune, gestori e famiglie”. “Noi allestiremo un triage all’ingresso per misurare la temperatura ai bambini – prosegue -. Una pratica non richiesta dal protocollo sanitario, ma visto che la nostra città ha pagato un tributo molto alto abbiamo pensato di farlo per la tutela della salute di tutti”.