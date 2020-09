Parcheggio sotterraneo, approvato il progetto esecutivo

Approvato il progetto esecutivo per il maxi-parcheggio sotterraneo di piazza Cittadella. Dopo una lunga situazione di impasse, il Comune di Piacenza ha dato il via libera all’intervento, dal valore complessivo di oltre dieci milioni di euro.

L’opera, di cui si parla da ormai dodici anni, consiste nella costruzione del posteggio interrato da 250 posti davanti a Palazzo Farnese, nella riqualificazione dell’area soprastante, nonché nella gestione degli spazi di sosta a pagamento e nella rimozione e custodia dei veicoli, il tutto affidato in concessione alla società Piacenza Parcheggi Spa per la durata di ventisette anni a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Negli anni, l’iter è stato rallentato dal ritrovamento di alcuni reperti archeologici e non solo. Fatto sta che adesso si è concretizzato il momento delle scelte: il Comune ha messo nero su bianco l’ok agli scavi di piazza Cittadella e, di conseguenza, alla demolizione dell’ex autostazione degli autobus, in preda al degrado da parecchio tempo.