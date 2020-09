Ziano, vandali svuotano le “casette” dei libri: servizio interrotto

Niente più scambio libero di libri. A Ziano, a causa dell’inciviltà di qualcuno, sono state chiuse le casette posizionate in luoghi pubblici dove venivano custoditi libri che chiunque poteva prendere in prestito per poi rimetterli a disposizione della comunità. “Siamo costretti a interrompere lo scambio dei libri a causa dell’inciviltà di una persona che periodicamente svuota la casetta” si legge su un cartello.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà