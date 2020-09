Nuovo asfalto a Barriera Genova, Tassi: “Snodo fondamentale”

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale sulla rotatoria di piazzale Genova e nelle vie limitrofe: via Genova, via IV Novembre (tratto compreso fra via Tononi e la rotatoria di piazzale Genova) e via XXIV Maggio (nel tratto compreso fra la rotatoria di piazzale Genova e via Varazzani). In questa zona i lavori sono stati eseguiti nel mese di agosto e nelle ore notturne, dalle 20 alle 6 del mattino successivo.

“Quello di Barriera Genova è uno snodo viario fondamentale della città – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – che necessitava di un intervento di riqualificazione dell’asfalto che mettesse in sicurezza la circolazione viabilistica e ristabilisse il decoro di uno dei principali accessi al centro storico. L’intervento è stato realizzato nelle ore notturne in modo da non interferire con l’elevato traffico veicolare che attraversa la rotatoria nelle ore di punta e che, altrimenti, avrebbe comportato il blocco della circolazione per diversi giorni. La ditta esecutrice ha cercato inoltre di ridurre il più possibile il rumore in modo da arrecare poco disturbo alle case vicine: ringrazio gli abitanti per la pazienza e la disponibilità mostrate e per la collaborazione offerta anche in questa occasione”.

“Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – conclude Tassi – stanno proseguendo anche in questi giorni, interessando tutto il territorio comunale, dal centro storico alle periferie e alle frazioni, cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini anche su aree che da anni erano completamente abbandonate. Nel piano di interventi abbiamo inoltre previsto una particolare attenzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la fruibilità e l’accessibilità in sicurezza di strade e marciapiedi”.