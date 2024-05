Banca Generali cresce a Piacenza, inaugurato il nuovo sportello in via Genova

Banca Generali rafforza la sua presenza a Piacenza: nella sede di via Genova 23, agli uffici di consulenza finanziaria già attivi dal 2007, si affiancherà ora un nuovo sportello, attraverso il quale i clienti potranno svolgere le più comuni operazioni bancarie.

Inaugurato ieri pomeriggio alla presenza della sindaca Katia Tarasconi e del Monsignor Luigi Chiesa, per il vicedirettore di Banca Generali, Marco Bernardi “si tratta di un’apertura che rende orgogliosi, specie in un contesto in cui le banche commerciali tendono ad abbandonare il territorio chiudendo gli sportelli tradizionali. Noi di Banca Generali, in controtendenza, invece, vogliamo rafforzare il legame di fiducia con la clientela e con l’imprenditoria locale nelle città di provincia. Come a Piacenza, dove siamo già presenti da molto tempo, riuscendo, negli ultimi 5 anni, grazie al lavoro dei nostri 22 professionisti, a raddoppiare gli asset bancari”.

Oltre al private banking (ovvero la gestione del patrimonio), che rimane il core business aziendale, dunque, Banca Generali consentirà ai clienti di fare da oggi anche le più semplici operazioni bancarie, come bonifici, prelievi o duplicazioni del bancomat direttamente allo sportello. Operazioni che prima potevamo fare solo attraverso la corrispondenza.