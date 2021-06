Paura nel parcheggio di un condominio: scivola sotto la sua auto e rimane incastrato

Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 26 giugno nel parcheggio sotterraneo do un palazzo di via Genova angolo via Campo sportivo vecchio. Un uomo di 79 anni stava uscendo con la propria auto ed è sceso per chiudere il box. In quel momento si è accorto che il mezzo si stava muovendo e ha cercato di salire a bordo per bloccarlo. Sfortunatamente è scivolato sotto l’auto rimanendo incastrato con una gamba. Alle sue grida di aiuto sono accorsi la moglie e alcuni vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che con speciali cuscini d’aria hanno sollevato il mezzo liberando l’anziano, trasportato quindi all’ospedale dal 118 con alcune ferite. E’ intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi.

