Aggressione della minorenne, controllate le videocamere. Caccia a un giovane

Proseguono le indagini dei carabinieri sull’episodio di aggressione ai danni di una 17enne avvenuto alcune sere fa al quartiere Belvedere di Piacenza. La giovane stava rincasando a piedi da piazzale Medaglie d’oro dopo una serata con gli amici quando ha notato che qualcuno la stava seguendo. Fortunatamente, come sua abitudine, era al telefono con il padre rimanendo in contatto con lui per sicurezza. Sotto casa è stata aggredita alle spalle da un uomo che le ha messo una mano sulla bocca e l’avrebbe palpeggiata. Il padre che era ancora al telefono si è affacciato alla finestra mettendo in fuga l’aggressore, descritto come un giovane di origine straniera.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri e sono state anche prelevate le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona dove si è verificato il fatto. L’ipotesi di reato su cui stanno lavorando è quella di violenza sessuale.