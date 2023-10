Lite in via Don Minzoni, nella camera trovata droga. Tunisino denunciato

La polizia ha identificato l’uomo che alloggiava nella stanza dell’affittacamere di via Don Minzoni in cui lunedì sera era stata segnalata una violenta lite. All’arrivo degli agenti, i partecipanti erano già fuggiti e i poliziotti avevano trovato nella camera diverse dosi di cocaina e un bilancino di precisione. L’uomo identificato è un cittadino tunisino che ha dichiarato di aver subito percosse da parte di più persone. Il tunisino è stato denunciato a causa della sostanza stupefacente ritrovata nella stanza ed ha ricevuto un avviso orale dal questore in seguito ai precedenti di polizia a suo carico.

È in corso attività diretta alla individuazione dei responsabili dell’aggressione.