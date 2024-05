In cinque mesi 17 misure cautelari per violenza di genere a Piacenza

Cinque arresti nel corso di una settimana da parte degli investigatori della squadra mobile di Piacenza.

Spaccio, lesioni a pubblico ufficiale e aggressione

Lunedì è stato tratto in arresto un cittadino gambiano, condannato in via definitiva a due anni e nove mesi per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, commesso a Piacenza nel 2018, e trasferito al carcere delle Novate.

Mercoledì è stata arrestata una donna italiana classe 1962, condannata a 7 mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi nel 2013 a Piacenza. La donna, condannata per aver aggredito due infermiere, sconterà la sua pena in regime di detenzione domiciliare.

Giovedì è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 28 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e da poco scarcerato con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Il soggetto era stato deferito in stato di libertà dalle Volanti per aver ferito con un coltello un ragazzo durante lo scorso week end. Il magistrato di sorveglianza ha quindi revocato il beneficio di cui godeva, e l’uomo è stato ricondotto in carcere.

Venerdì è stato tratto in arresto un sessantenne italiano, condannato in via definitiva per aver cagionato lesioni personali ad una coppia, che lo aveva assunto per effettuare dei lavori di muratura. Il condannato aveva effettuato i soli lavori di demolizione, per poi abbandonare il cantiere, ed alla richiesta di chiarimenti da parte dei committenti, li aveva aggrediti, procurando loro lesioni per 45 e 7 giorni di prognosi. Condannato a due anni di reclusione, espierà la pena in regime di detenzione domiciliare.

violenza di genere: 17 misure cautelari dall’inizio dell’anno

Sabato invece è stato tratto in arresto un cittadino marocchino per maltrattamenti ai danni della moglie, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta della diciassettesima misura cautelare eseguita dalla Squadra Mobile per delitti in materia di violenza di genere dall’inizio di quest’anno, a riprova della grande attenzione che la Polizia di stato dedica al contrasto di questo odioso fenomeno