Falciati sulle strisce pedonali da un’auto, due pedoni al pronto soccorso

In via Genova

Grave incidente oggi, martedì 29 settembre in via Genova dove, sulle strisce pedonali, due persone, un uomo e una donna, sono state falciate da un’auto in corsa. Gravi le condizioni dell’uomo che stava per attraversare la carreggiata prima dell’arrivo della vettura. L’automobilista ha arrestato la propria corsa e ha lanciato l’allarme. Sul posto due ambulanze e l’auto medica del 118: dopo le prime cure prestate sul posto, i due sono stati condotti d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che si è occupata dei rilievi di legge.