Autobus colpisce un pedone e non si ferma: 57enne soccorso in via Conciliazione

Autobus colpisce un pedone e prosegue la corsa senza fermarsi. E’ accaduto oggi pomeriggio in via Conciliazione a Piacenza. Il ferito, un uomo di 57 anni, è stato soccorso dagli operatori del 118 e da un’ambulanza della Pubblica assistenza, che ha provveduto al trasporto in ospedale. In base alle prime ricostruzioni, il passante sarebbe stato urtato da un spigolo anteriore del pullman, senza che l’autista potesse rendersene conto. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà