“Una pantera si aggira a Gariga” ma è uno sport pubblicitario

La voce è corsa in fretta di bocca in bocca. “Una pantera nera a Gariga (Podenzano). Si aggira nel capannone della Bft Burzoni”. Nossignori, non è una fake news. Una pantera nera – verissima, meraviglioso esemplare femmina di 3 anni e 60 chilogrammi di peso – c’era davvero l’altro giorno nella sede dell’azienda piacentina specializzata in utensili per l’asportazione del truciolo nelle lavorazioni metalmeccaniche.

Per un pomeriggio è stata l’attrice protagonista del nuovo video della Bft che ha proprio in una pantera nera il logo aziendale (su ogni singolo pezzo della Burzoni è inciso il simbolo). Con passo felpato il felino ha girato mansueto tra i reparti della ditta, a volte balzando elegante da un bancone all’altro come fossero rami di un albero, naturalmente sempre affiancato dal suo addestratore.

Magda, questo il nome dell’animale, è in realtà un’attrice consumata avendo preso parte a un episodio della serie cult Gomorra.

