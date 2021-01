Tentato furto a Gariga: due uomini incappucciati messi in fuga

Tentato furto in pieno giorno a Gariga di Podenzano. Nella prima mattina di lunedì due uomini incappucciati hanno cercato di entrare in un’abitazione di via Bellini. Vedendo che nessuno rispondeva al citofono hanno scavalcato il cancello di ingresso e si sono diretti alla finestra della cucina le cui inferriate erano state lasciate aperte dai proprietari, cercando di rompere il vetro. In casa però era presente il figlio della proprietaria, ventenne, che è riuscito a farli scappare. Dalle testimonianze di alcuni vicini sembra che i due siano scappati a bordo di una Mercedes Coupé verso Piacenza.

Prima di tentare il furto, i due malintenzionati hanno suonato il campanello di altre abitazioni per verificare la presenza in casa ed eventualmente agire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio che hanno avviato le indagini.