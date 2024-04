Nasce “Castagna Security”, il primo gruppo di vicinato a Rivergaro

Almeno una decina di abitazioni prese di mira dai ladri nel giro di un anno, con almeno un paio di colpi andati a segno. E gli ultimi episodi di inizio 2024 sono stati la molla che ha fatto scattare i cittadini in prima persona: così, nella zona del quartiere Castagna di Rivergaro – è appena nato un nuovo gruppo di controllo del vicinato, la chat sempre attiva dove i residenti si trasformano in sentinelle e si aiutano l’uno con l’altro.

Si tratta del primo gruppo attivato nel capoluogo, che si va a sommare a quelli già esistenti a Pieve Dugliara, Ancarano, Suzzano e Ottavello. Il nuovo gruppo di controllo del vicinato “Castagna Security” conta al momento 25 membri che risiedono nella zona di via Fornari e del vicolo La Castagna. A guidarlo è il giovane Nicolas Casati, referente e moderatore della chat di WhatsApp: sarà lui l’unico titolato a contattare le forze dell’ordine nel caso di problemi.