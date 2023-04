Gariga di Podenzano, divorata dalle fiamme la motrice di un camion

Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 7.30 per domare un incendio a Gariga di Podenzano. Stando alle prime informazioni raccolte, le fiamme – scaturite dalla motrice di un camion cisterna con ogni probabilità a causa di un cortocircuito – hanno interessato in modo lieve la parte esterna del rimorchio contenente resina. Il rogo si è poi propagato rapidamente, interessando anche un furgone parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i quali hanno impedito conseguenze peggiori. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Presenti anche i carabinieri di San Giorgio.

