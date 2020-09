Al Politecnico di Piacenza primo giorno in aula per un centinaio di studenti

Anche la sede piacentina del Politecnico si è fatta trovare pronta all’appuntamento con l’epoca post-Covid. Per la ripartenza delle lezioni in presenza, lunedì mattina, nelle aule di via Scalabrini sono rientrati più di cento studenti. “Altri duecento allievi hanno seguito la mattinata in collegamento a distanza, grazie agli spazi allestiti ad hoc”, spiega il docente Andrea Bernasconi, delegato del coordinamento del corso in ingegneria meccanica. “I locali didattici sono dotati di telecamere intelligenti che seguono gli spostamenti del professore e inquadrano automaticamente le porzioni di lavagna interessate dalla spiegazione. La trasmissione delle lezioni avviene in tempo reale, ma è possibile consultare le registrazioni anche in un secondo momento. Tutto ciò permette agli studenti di scegliere se frequentare il percorso di studi dal vivo oppure in collegamento remoto”.

