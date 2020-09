La società Activa gestirà anche la piscina comunale di Castel San Giovanni

Activa, società cooperativa che solo poche settimane fa si è aggiudicata la gestione del Polisportivo di Piacenza, gestirà anche la piscina comunale di Castel San Giovanni. Activa è stata infatti sorteggiata tra le uniche due manifestazioni di interesse che erano arrivate in Comune per la gestione dell’impianto natatorio di via Mulini.

