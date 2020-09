Enduristi si avventurano nei boschi, salvati dal soccorso alpino

De ragazzi entrambe di 22 anni residenti a Piacenza, sono partiti nel pomeriggio di oggi dalla Val Nure con la loro moto da enduro e percorrendo dei sentieri boschivi sono arrivati a Coli nella media Val Trebbia, probabilmente non rendendosi bene conto che stava facendo buio, ma poi hanno dovuto arrendersi all’evidenza erano già le 19.40 A quel punto hanno cercato e hanno individuato un sentiero che portava verso il basso. Convinti di arrivare sulla strada asfaltata lo hanno imboccato, purtroppo quello non era un sentiero ma erano tracce di animali ma loro hanno continuato a scendere fino a quando non si sono travati di fronte la vegetazione molto fitta, che non le ha più consentito di proseguire. A quel punto hanno chiamato i soccorsi. Il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Alfeo ha immediatamente attivato la squadra che ha iniziato la ricerca. Intorno all’ una circa i due motociclisti sono stati individuati da due tecnici del CNSAS, dei quali uno è un locale del posto che conosce perfettamente la sentieristica della zona. Non è stato riscontrato nessun problema sanitario, erano solo un po’ impauriti e molto infreddoliti. Sono stati riaccompagnati nel paese di Coli dove nel frattempo era stato allestito il Campo Base e affidati ai loro famigliari.

Sul posto per la ricerca erano presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.