Cade e perde il sentiero sul Carevolo assieme alla figlia, salvate dal Soccorso alpino

Giornata intensa, domenica 17 settembre, per il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha lavorato su più fronti nelle varie Provincie. Nel tardo pomeriggio la stazione monte Alfeo è stata attivata per una coppia dispersa in una zona impervia su monte Carevolo.

L’attivazione è giunta dalla Centrale Operativa 118 (su segnalazione dei Vigili del Fuoco) per una coppia di escursioniste (madre e figlia, residenti a Milano) che si erano recate sul monte per svolgere un’escursione. Le due erano partite da Passo Mercatello per raggiungere la cima Carevolo (nel comune di Ferriere) e lungo la discesa hanno perso la traccia del sentiero trovandosi in una zona impervia dove la madre, a seguito di una caduta, ha riportato alcune contusioni (fortunatamente non gravi). Essendosi ritrovate in una zona impervia (a circa 1200 metri di quota), spaventate e non sapendo come tornare sul sentiero hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra di volontari della stazione monte Alfeo: gli operatori hanno messo in sicurezza le escursioniste fornendogli degli imbraghi e con tecniche alpinistiche le hanno calate nel ripido bosco fino al punto in cui era riuscita ad arrivare la jeep del Soccorso Alpino. Caricate sul mezzo fuoristrada sono state portate all’ambulanza della Pubblica assistenza si Ferriere a cui sono state affidate per dei controlli.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Piacenza.

