Rifugio Maramotti, giovane cade sbattendo viso e testa: soccorso con l’eliambulanza

Un ragazzo piacentino di 18 anni è stato soccorso dall’elisoccorso al rifugio Maramotti, sui monti tra Perino e Bettola, dopo essere caduto e aver sbattuto violentemente il viso a terra. Stando al racconto degli amici che erano con lui, la comitiva era arrivata in quota ieri ed avevano passato la notte nel rifugio. Questa mattina avevano iniziato a preparare una grigliata, quando il giovane è improvvisamente caduto in avanti, senza riuscire a mettere le mani per proteggersi. All’inizio era privo di sensi, tanto che gli amici hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto la Pubblica assistenza di Travo e i vigili del fuoco di Bobbio e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione monte Alfeo . Il diciottenne si è lentamente ripreso, ma presentava dei seri traumi a volto e testa, quindi è stato portato all’ospedale.

