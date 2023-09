Cede un sasso della parete rocciosa, arrampicatore cade: soccorso con l’elicottero

Due arrampicatori di origine ligure sono stati recuperati dal Soccorso Alpino nella zona del Lago Nero, nel comune di Ferriere. In particolare un uomo di 33 anni è stato portato dall’elicottero all’ospedale di Parma per un trauma cranico e uno alla schiena: nel corso di una salita, un sasso ha ceduto sotto i suoi piedi e ha sbattuto violentemente al suolo.

Una volta raggiunto, è stato messo su una barella, per essere poi caricato sull’eliambulanza e portato via, fortunatamente non in condizioni gravi. Nessuna conseguenza per la donna che era con lui.

Sul posto anche la Pubblica assistenza di Ferriere e i vigili del fuoco di Piacenza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà