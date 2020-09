Tenta di rubare un cellulare in negozio: viene bloccato tre volte, ma riesce a salire in auto e fuggire

Ladro si infila nel retro del negozio di telefonia “Catelli” in viale Dante a Piacenza; sorpreso dal personale fugge di corsa fino in via Corneliana dove viene bloccato. Riesce di nuovo a fuggire, e al suo inseguimento si è aggiunto anche un passante che lo ha placcato atterrandolo. Ma il ladro non si è dato per vinto, ha finto di arrendersi e raccolte le ultime forze si è lanciato nella sua auto bloccando le sicure delle portiere e partendo a razzo. E’ accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 23 settembre.

“Quel giovane è scappato tre volte, credo che alla fine sia riuscito a portare via un cellulare, ma dobbiamo ancora controllare bene le scatole che abbiamo nel retro” racconta Luigi Catelli, titolare dell’omonimo negozio. Ad inseguire il ladro è stato il figlio Stefano, che con il padre gestisce il negozio.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’