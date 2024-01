Più posteggi e telecamere di sicurezza: le richieste del comitato di viale Dante

Viale Dante, con una voce sola, chiede telecamere, segnaletica che aumenti la sicurezza stradale e il recupero di qualche posto auto. Dopo l’approfondimento di Libertà sulla strada e sul quartiere limitrofo che ha come perno la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, a farsi avanti è il Comitato di viale Dante, sorto nel 2023 e che fra esercenti e residenti raccoglie circa 500 persone, comitato che si occupa anche delle zone vicine come via Leonardo e via IV Novembre. A parlare sono i referenti Felice Di Genova e Gennaro La Tela, che gestiscono anche il gruppo di vicinato. “Abbiamo frequenti colloqui con l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – dicono – che fra l’altro ha condiviso alcune nostre richieste”.

I residenti e i commercianti auspicano il prolungamento sul viale dei rialzi stradali che si trovano attualmente soltanto nelle vie trasversali. Quando calano le ombre della sera, sostengono che viale Dante, strada rettilinea lunga più di un chilometro, si trasformi in una sorta di pista di velocità. Via Cornegliana è oggetto di una riflessione che, dicono gli interessati, è stata giudicata interessante dall’amministrazione. “Uno dei problemi segnalati sia dai residenti sia dai commercianti riguarda la carenza di posti auto. Se il tratto che congiunge via Cornegliana con via Leonardo diventasse a senso unico si potrebbero recuperare dai 30 ai 35 posti auto. Qui vicino, poi, altri se ne potrebbero aggiungere in via IV Novembre disponendo le aree di sosta a spina di pesce”.

I cittadini chiedono inoltre più telecamere di videosorveglianza, una maggiore illuminazione nelle vie laterali, ma anche una presenza più costante delle forze dell’ordine, in modo particolare nelle prime ore serali e notturne.

IL SERVIZIO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ’