“Nessuno accompagna a scuola mio figlio disabile”. Lo sfogo di una mamma

“Mio figlio disabile costretto a casa da scuola perché non si trova nessuno disposto ad accompagnarlo”. La denuncia arriva da una giovane mamma di un ragazzino disabile che abita a Sarmato e non riesce a raggiungere la scuola di Castel San Giovanni dove è iscritto. A quanto pare il problema sarebbe la difficoltà a reperire volontari in grado di fargli percorrere il breve tragitto tra Sarmato e la scuola.

L’ARTICOLO SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI