Schianto all’alba, finisce fuori strada con l’auto e si ribalta: morto un 32enne di Castellarquato

Tragico incidente stradale oggi, venerdì 25 settembre, a Lugagnano. Poco prima delle 6 del mattino, per cause da accertare, un uomo di 32 anni ha perso il controllo della propria auto e ha terminato la corsa in un campo ai margini della carreggiata, ribaltandosi. Inutili i soccorsi giunti sul posto con grande tempestività: il 32enne ha perso la vita in seguito al tremendo impatto. Sul posto gli uomini del 118 di Fiorenzuola, oltre ai carabinieri di Vernasca e Castellarquato. Il giovane era nato a Fiorenzuola, ma risiedeva a Castellarquato.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà