“Violentò e chiuse in casa la ex compagna”, nigeriano condannato a sette anni

Quello che doveva essere un incontro pacificatore dopo la burrascosa fine delle storia d’amore, si era trasformato per una ragazza piacentina un vero e proprio incubo: chiusa a chiave in una stanza, malmenata e violentata dell’ex fidanzato nigeriano.

L’uomo è stato condannato in tribunale a Piacenza a sette anni di reclusione, era accusato di violenza sessuale aggravata, stalking, lesioni e sequestro di persona.

I fatti risalgono all’ottobre 2015, quando i due di rincontrarono dopo la fine della loro storia, al cui termine la giovane partì per l’estero.

Ad accorgersi della violenza e dello stato di choc della figlia furono i genitori, che fecero scattare la denuncia.

La difesa dello straniero aveva chiesto l’assoluzione.