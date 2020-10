Castel San Giovanni piange Lara Bianchi, scomparsa a soli 40 anni

A giugno la malattia sembrava aver allentato la presa e allora lei, Lara Bianchi, aveva pensato che quello era il momento giusto per coronare il suo sogno d’amore con Mattia, e gli aveva chiesto di sposarla. Il primo di agosto Lara e Mattia Pilla avevano detto il loro “sì ” a villa Braghieri di Castel San Giovanni. Lei, Lara, era raggiante, bellissima come lo sono tutte le spose e sorridente, come lo è stata fino al suo ultimo giorno di vita. Quella breve parentesi di apparente calma si è infatti chiusa dopo soli quindici giorni. Da ferragosto la malattia ha ripreso a stringere la sua morsa attorno alla quarantenne, che nel giro di poche settimane si è spenta. Di Lara Bianchi resta il ricordo di una donna solare, innamorata della vita e a cui la vita ha concesso forse troppo poco tempo, ma sufficiente a lasciare un’impronta profonda in chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

“Avevamo programmato di sposarci nel 2020 – ricorda il marito Mattia –, ma dopo la scoperta della malattia di Lara, a settembre dello scorso anno, non ne avevamo più parlato. Poi a giugno, quando Lara sembrava stare meglio, è stata a lei a chiedermi di sposarla. Così il primo di agosto abbiamo organizzato la cerimonia a villa Braghieri. Era contenta, sorridente come lo è sempre stata, nonostante tutto. Non ha mai fatto pesare a me o a nessun altro la sua condizione”. Oltre al marito Lara Bianchi lascia anche la mamma, Lina.