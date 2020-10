Altri due studenti positivi al Romagnosi: entrambe le classi in quarantena

Altri due studenti dell’istituto Romagnosi di Piacenza sono risultati positivi al Covid a seguito dei tamponi effettuati. Si tratta di ragazzi che frequentano classi differenti, non ci sarebbe alcun collegamento con i casi già riscontrati nella stessa scuola nei giorni scorsi.

La notizia è arrivata ieri, quindi per i compagni e gli insegnanti è scattata questa mattina la quarantena, in attesa dei tamponi.

