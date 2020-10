Adeguamento antisismico e cambio dei serramenti: la scuola si rifà il look

Una giornata di festa in cui la scuola si presenta rinnovata, più bella ma soprattutto più sicura. Ad Agazzano sono finalmente terminati i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico, resi possibili grazie a due finanziamenti a fondo perduto del ministero dell’interno. Nello specifico, sono stati spesi 250mila euro per l’adeguamento antisismico e 50mila euro per la sostituzione di tutti i serramenti.

