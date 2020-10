Tour del centro storico: il vescovo Adriano inizia a conoscere la città

Un po’ di turismo con i famigliari, approfittando della giornata di sole dopo la pioggia dell’ingresso, e molte pratiche da sbrigare, tra il rinnovo dello “staff” e la programmazione delle visite nei vicariati. Il primo giorno da vescovo di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto lo ha trascorso così. In mattinata, assieme ai famigliari e a due guide che collaborano con l’Ufficio beni culturali della diocesi, ha fatto un veloce tour del centro storico, nel quale è stata inserita anche la vista di piazza Cavalli dalla “balconata” provvisoria ricavata in occasione dei restauri di San Francesco.

Nel pomeriggio la conferma dei collaboratori di Curia, dal vicario generale monsignor Luigi Chiesa ai vicari episcopali e territoriali, ai direttori dei vari uffici. Una prassi che viene seguita da ogni nuovo vescovo, spesso con la formula “donec aliter provideatur” (finchè non si provveda altrimenti).

