Vaccino antinfluenzale, campagna al via. Nel Piacentino 93mila dosi

I sintomi del Covid e quelli dell’influenza sono simili per questo, nel 2020 con più vigore rispetto agli altri anni, l’Ausl consiglia il vaccino.

Due le novità procedurali: il vaccino influenzale gratuito viene offerto quest’anno a partire dai 60 anni (non più 65), età anagrafica che entra nelle categorie a rischio da tutelare, inoltre per garantire i distanziamenti, ampi spazi e ambiente protetto verrà attivato un ambulatorio a Piacenza Expo, in via Tirotti 11. Ci si prenota al numero 0523-1871412 (dal lunedì al venerdì, ore 8-18).

Nel frattempo si è registrato un boom di richieste. La Regione Emilia Romagna ha aumentato del 20 per cento le disponibilità rispetto all’anno scorso. A Piacenza arriveranno dalla Regione 93 mila dosi, 90mila e cento all’Ausl, il resto stornato per le farmacie.

Sono due i tipi di vaccini: il tetravalente ceppo A e B destinato ad età comprese fra i 6 mesi e i 65 anni e l’adiuvato (capace di stimolare di più le risposte immunitarie) per over 75 o over 65 con patologie.

All’inizio l’Ausl darà la priorità del vaccino gratuito, oltre alla fascia già citata, a donne in gravidanza, medici e personale sanitario, persone ricoverate in strutture di lungo degenza, soggetti fra i 6 mesi e i 60 anni con patologie croniche, familiari di soggetti ad alto rischio, persone addette a servizi pubblici di interesse collettivo (personale scolastico, polizia e carabinieri, vigili del fuoco etc.), volontari in ambito sociosanitario, donatori di sangue e chi lavora a contatto con animali potenziali fonte di infezione da virus influenzali non umani. Anziani, cronici, donne gravide potranno rivolgersi al proprio medico curante o alla Sanità Pubblica, gli altri prenotarsi per l’Ente Fiera.

Esaurite le categorie più tutelate, il vaccino sarà a disposizione di tutti gli altri privati che comunque possono rivolgersi alle farmacie.

E’ già disponibile anche il vaccino antipneumococcico (protegge soltanto dalle polmoniti batteriche), gratuito dai sessantacinque anni e per cronici di tutte le età.